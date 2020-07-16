英美加三國指控俄羅斯黑客企圖盜取新冠疫苗研究資料　俄國否認

英國、美國與加拿大三國7月16日共同指控與俄羅斯有關的黑客組織企圖盜取有關新冠肺炎（COVID-19）疫苗的研究資料。美聯社報道，涉事的黑客組織俗稱「Cozy Bear」，被指與俄羅斯情報部門有關，三國批評它向學術與醫藥機構發動網絡攻擊。 俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）回應時否認指控，並稱這些說法沒有恰當的證據支持。

英美加三國政府部門在協調過後，由英國國家網絡安全中心（National Cyber Security Centre）在7月16日發表有關公告，該中心稱，持續的攻擊是試圖盜取知識財產，而不是令疫苗研究中斷，中心稱，這些惡意活動仍然繼續，包括主要針對政府、智庫、外交、人員、健康機構等的攻擊。

英國外相藍韜文批評俄羅斯情報部門把對抗疫情的工作者視為目標，圖為2020年4月他現身唐寧街10號（Getty）

英國外相藍韜文（Dominic Raab）則在聲明稱，俄羅斯情報部門把正在對抗疫情的工作者視為目標，形容這是完全不可接受。

美聯社報道，目前未知道是否有資料已被盜取，但中心表示有關個人的私隱資訊相信沒有外洩。

這次遭受指控的黑客組織「Cozy Bear」原名為「APT29」，三國認為此組織是為俄羅斯情報部門工作，在2016年的美國大選中，「Cozy Bear」被指控是干預大選的兩個俄羅斯黑客組織之一，另一個是「Fancy Bear」，這兩個組織被指在選舉前夕入侵民主黨全國委員會的電腦並竊取大量電郵資料。

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