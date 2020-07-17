泰男穿「對君主制失信心」T恤自拍後遭送精神病院　人權組織關注

美聯社報道，泰國一名45歲男子身穿印有「我對君主制失去所有信心」的T恤並在Facebook上傳自拍照後，他7月9日在違反自身意願的情況下遭送入精神病院，人權組織對他的情況表示關注，要求當局釋放他。

警方：因醫療原因住院

該男子名為Tiwakorn Vithiton，從他的Facebook戶口可見，他在6月中至7月初多次身穿涉事T恤拍照。美聯社7月15日報道，他遭送入泰國東北部孔敬府（Khon Kaen）一間精神病院，孔敬府警察局局長穆西恭（Puttipong Musikul）表示，涉事男子未有被控任何罪行，他是因為醫療原因住院。

醫院總監Nathakorn Jampathong則指，涉事男子在7月9日入院後，一直在接受精神病學評估，他稱「我能告訴你的只有他很好，以及評估仍在進行中」。

組織：該男子未見異常 籲當局釋放

但這次被捕事件在當地引來人權關注，據媒體Prachatai報道，泰國人權律師協會（Thai Lawyers for Human Rights，暫譯）與泰國學生聯合會（Student Union of Thailand）均發表聲明，要求政府釋放涉事男子。

人權律師協會表示，涉事男子能夠與人正常溝通，未見思維異常，認為官員沒權強行要這名男子接受治療。協會又稱，男子身穿衣服所寫的「我對君主制失去所有信心」字句不是誹謗或威脅。

TLHR and the Student Union of Thailand have issued statements calling for the release of Tiwagorn Withiton, who was taken by the police and forcibly admitted to a psychiatric hospital last week. #saveทิวากร https://t.co/UsLxBSzUlK — Prachatai English (@prachatai_en) July 17, 2020

獨立司法監察組織iLaw成員Yingcheep Atchanont表示，根據涉事男子的家人表示，有醫生曾到訪他們家並展開提問，之後有醫院職員與警察強行要涉事男子入院，男子曾經反抗。

Yingcheep Atchanont表示，他曾在13日探望涉事男子，他稱該男子的情況看起來還可以，但不知道他在法律上是以什麼身份遭拘禁。

這名組織成員又指出，在iLaw所監測的89宗「冒犯君主罪」的案件中，有13宗是以將被告判入精神病院作結。他續指，今次是首宗有關部門在未經訴訟和法律拘留下將人直接送入精神病院的案件。