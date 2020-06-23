【新冠肺炎】泰國擬放寬限制措施　中日韓旅客入境或無需14天隔離

泰國已連續28天無出現新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎的本地感染個案。疫情管理中心發言人6月22日表示，政府期望可以放寬某些限制措施，允許外籍旅客入境泰國，可能允許來自中國、韓國和日本的短期商務旅客或觀光客在無需14天隔離下入境。

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政府把外國旅客分類，其中1類旅客入境後必須先隔離14天，而另1類的旅客入境後不需要隔離，包括入境泰國進行短期商務交流或是一般遊客。

發言人塔維辛（Taweesin Wisanuyothin）稱，泰國將逐步開放邊境。不過何時上路及相關執行細節仍有待泰國政府進一步討論。他表示，疫情指揮中心將會在26日的會議進一步討論相關細節。

泰國自3月26日起進入緊急狀態後，禁止一般外國旅客入境泰國，只有外交官或是持有工作許可證人士能進入泰國，該國如今連續第28天沒有本土確診個案，準備逐步開放邊境。

泰國總理府副發言人黛素麗（Traisulee Traisoranakul）6月15日表示，泰國擬針對新冠狀肺炎控制得當且與泰國達成雙邊協議的國家實施「安全旅遊圈」計劃，初期可能每天允許1,000名外國遊客入境。塔維辛6月12日曾表示，該計劃可能開放的對象包括中國大陸、香港、澳門、台灣、日本、韓國、澳洲、新西蘭、老撾、越南、柬埔寨、緬甸和一些中東國家等。