【美國大選】拜登季度籌款額首超特朗普　捐款者包括富豪與大導演

美國大選將在11月3日舉行，美國聯邦選舉委員會7月15日公開的財務資料顯示，民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）的籌款成績向好，第二季度的籌款規模超越對手現任總統特朗普（Donald Trump）。

路透社7月16日報道，拜登和民主黨全國委員會從4月至6月間獲得逾2.82億美元捐款，季度籌款規模首次超越共和黨總統參選人特朗普。

美國聯邦選舉委員會7月15日公開的資料顯示，向拜登捐款10萬美元以上的個體合共出資5,300萬美元，佔同期籌款總額近20%。

誰向拜登捐款？

相關文件顯示，捐款10萬美元以上支持拜登的人包括媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）的兒子詹姆斯（James Murdoch）、富商索羅斯（George Soros）、Twitter創辦人威廉姆斯（Evan Williams）和《侏羅紀公園》導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）。

↓↓↓ 想看更多關於美國大選的圖片，請點擊放大觀看：

+ 2

特朗普和共和黨全國委員會在同一季度籌得2.66億美元。捐出至少10萬美元的個體合計出資1,800萬美元，其中包括漫威娛樂公司（Marvel Entertainment）董事長珀爾馬特（Isaac Perlmutter）和甲骨文（Oracle Corp）行政總裁卡茨（Safra Catz）。

文件顯示，拜登正快速追趕特朗普的步伐，後者自從2017年就任總統後就開始着手競選連任籌款。