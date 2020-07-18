【新冠肺炎・疫情】世衛：全球一日新增23.8萬宗確診　創單日新高

美國約翰斯・霍普金斯大學實時統計數據顯示，全球已有超過1,410萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、超過60萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月18日下午12時34分，全球確診個案新增69,732宗，累計增至14,106,753宗。死亡個案新增1,991宗，累計增至602,656宗。

世界衛生組織7月17日公布，全球確診個案在過去24小時內新增237,743宗，刷新單日紀錄。單日個案增加較多的國家是美國、巴西、印度和南非。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月18日下午12時34分，美國確診個案新增12,908宗，累計增至3,647,715宗。死亡個案增加190宗，累計139,266宗。全國目前已有逾110萬人康復、逾4,420萬人接受病毒檢測。

紐約州長科莫7月17日表示，紐約市將自20日起放寬某些戶外限制措施，但許多室內活動仍被禁止。購物中心、博物館和文化設施維持關閉。

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澳洲：維多利亞省長安德魯斯（Daniel Andrews）7月17日表示，該省在過去24小時再多428宗確診病例，這是當地連續第2天創單日新高。

印度：衞生部7月18日公布的數據顯示，印度新增34,884宗確診個案，累計增至1,038,716宗。死亡個案新增671宗，累計增至26,273宗。康復人數累計達653,751人。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）7月18日公布數據顯示，德國確診個案新增529個，累計增至201,372個；死亡個案新增1個，累計增至9,083個。

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韓國：中央防疫對策本部7月18日公布，該國新增39宗確診個案，累計增至13,711宗。死亡個案新增1宗，累計增至294宗。康復並解除隔離的個案累計達12,519宗。

日本：東京都政府7月17日宣布新增293宗確診個案，連續第二日創單日新高。自解除緊急事態宣言後，都內感染者人數持續呈增加趨勢，7月2日以來幾乎一直處於三位數水準。

南非：衞生部7月17日公布，該國新增13,373宗確診個案，累計增至337,594宗。死亡個案新增135宗，累計增至4,804宗。康復個案累計達178,183宗。