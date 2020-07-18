美國最高法院大法官金斯伯格癌症復發　稱無意退休

美國最高法院7月17日發表聲明，指大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）的癌症復發，目前正接受化療，但她表示未有退休計劃。

金斯伯格指，她在2月接受定期檢查和抽取組織化驗後，證實肝臟出現病變，並在5月19日開始接受化療。她表示經過療程後，在7月7日最近一次的檢查中顯示情況已經好轉，但仍須每兩周繼續接受治療。

對於這次癌症復發會否影響日常工作，87歲的金斯伯格強調自己多次表示，只要自己仍可全力工作，就會繼續成為最高法院的一員。

金斯伯格13日晚上因為發燒和發冷，前往華盛頓特區的錫布利紀念醫院（Sibley Memorial Hospital）求醫，之後在14日下午轉往巴爾的摩（Baltimore）的約翰斯・霍普金斯醫院（Johns Hopkins Hospital）接受內視鏡手術，清理2019年8月置入的膽管支架。她指這次入院與癌病無關。

金斯伯格在1993年由時任總統克林頓（Bill Clinton）委任為最高法院大法官，立場屬自由派，她是最高法院內年紀最長的大法官，同時是第二名女性出任該職位。她曾4度患上癌症，近年數度出現健康問題，包括於5月曾因膽結石引發感染，需接受非手術式治療；2019年8月，她接受胰腺癌的放射治療；2018年11月，她在辦公室跌倒，結果有3條肋骨骨折。