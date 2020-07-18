【新冠肺炎】英國百歲老兵步行籌款過千萬　獲英女王封爵

英國二戰老兵穆爾（Tom Moore）在4月生日前於家中花園步行一百圈，為飽受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情困擾的國民保健制度（NHS）籌得3300萬英鎊，成為一時佳話。他在7月17日獲女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）接見，並封為爵士。

穆爾17日穿上深色西裝現身溫莎堡（Windsor Castle），以步行器走到女王面前，她手持父親佐治六世（George VI）的配劍，輕點穆爾的右肩、左肩，並讚揚對方的籌得大量款項的成就。

Arise, Captain Sir Thomas Moore!



Today The Queen conferred the Honour of Knighthood on @captaintommoore at an Investiture at #WindsorCastle. pic.twitter.com/hukR1jAc8Y — The Royal Family (@RoyalFamily) July 17, 2020

穆爾在出席授勛儀式前表示，對於自己獲封爵感到非常光榮，並期待與女王會面，形容這是自己人生最特別的日子。

穆爾在溫莎堡展示剛頒發的爵士勛章。（Reuters）

現年100歲的穆爾在二戰時曾為英軍於印度、緬甸及蘇門答臘服役，而在疫情於英國爆發時，於4月6日發起籌款活動，在住所花園步行完成100圈，目標籌得1,000英鎊。穆爾10天後完成挑戰，其毅力感動全國，籌得的款項遠超預期，甚至打破健力士世界紀錄，成為單人步行籌得款項最多的人。

伊利沙伯二世當時御准陸軍授予穆爾榮譽上校頭銜，形容穆爾為「鼓舞數代人的榜樣」。

英國皇家空軍（Royal Air Force）在穆爾生日當天的4月30日安排二戰時期的一架噴火戰鬥機（Spitfire）和一架颶風戰鬥機（Hurricane），飛越穆爾位於倫敦北方貝德福德郡（Bedfordshire）的住所上空，向對方致敬。

另外，今次亦是伊利沙伯二世因疫情暫居溫莎堡後，首度出席王室公務。