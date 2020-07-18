美國制裁4名在華人士和1間公司　指其販運「芬太尼」

美國政府7月17日宣布，對4名在華人士和1間公司實施制裁，原因是他們涉嫌與芬太尼（Fentanyl）的販運有關。

芬太尼相關藥物為美國藥物過量致死的主要原因之一。美方稱，芬太尼和其他藥物對美國各地社區造成了巨大的破壞。（Getty）

美國財政部7月17日在其網站發公吿稱，這四人分別是Songyan Ji、Longbao Zhang、Guifeng Cheng以及Guangfu Zheng，公司名為全球聯合生物科技公司（Global United Biotechnology Inc .)。

美國財政部稱，該公司由鄭富景（Fujing Zheng，音譯）經營的鄭氏販毒組織（Zheng Drug Trafficking Organization，DTO）所有和運營。

美國財政部2019年8月根據《外國毒梟認定法》（Foreign Narcotics Kingpin Designation Act，又名Kingpin Act），認定鄭富景和鄭氏販毒組織是重要的外國毒品走私犯。

美國財政部聲明稱，他們被指涉嫌協助為鄭氏販毒組織購買芬太尼和其它藥物。

聲明稱，鄭氏販毒組織使用比特幣等數碼貨幣清洗毒品收益，並將收益轉入和轉出中國內地和香港的銀行賬戶。

聲明稱，全球聯合生物技術公司是鄭氏販毒組織的一個虛擬店面，「這一認定意味着這些個人和鄭氏販毒組織在美國的所有財產都必須被凍結和舉報。」

對美方指責中國為其國內芬太尼類物質的主要來源，時任外交部發言人耿爽2019年8月26日表示，美國芬太尼泛濫危機根源不在中方。美方應尊重事實，停止歸咎於人。

「美方應尊重事實，停止歸咎於人，客觀看待中方所做大量工作，同時加強國內監管力度，切實採取行動，真正有效打擊芬太尼類物質的制販和走私。」