【新冠肺炎】武漢實驗室被指泄漏病毒　美國內部電報未能證實

《華盛頓郵報》7月17日報道，美國國務院公布2018年一份內部電報，詳細描述美國駐中國大使館官員對武漢一個病毒學實驗室缺乏訓練有素人員感到擔憂。電報早前泄露的內容4月引發高官開始猜測，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情是由武漢病毒學研究所的事故造成。

美國總統特朗普（Donald Trump）5月曾表示，已經看到證據，有高度信心認為冠狀病毒來自中國的實驗室。被問到為什麼如此有信心，特朗普說：「我不能吿訴你們。我不被准許吿訴你們。」

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《華盛頓郵報》根據《信息自由法》（Freedom of Information Act）就有關紀錄提出訴訟，電報的全部內容通過官方渠道公布。報道指出，完整的電報既沒有強化中國實驗室事故導致病毒泄露的說法，也沒有排除這種可能。

近幾個月來，科學界對事故理論的懷疑有所增加，因為實驗室正在研究的蝙蝠冠狀病毒分離株的基因序列和COVID-19的基因序列不匹配。

國務院的電報標註「SBU」，表示敏感但並非機密。內容指，美國官員2018年訪問過的實驗室「嚴重缺乏安全操作這個高密封實驗室所需經過適當培訓的技術人員和調查人員。」電報稱，實驗室的科學家被允許研究從蝙蝠分離出來的與沙士（SARS）類似的冠狀病毒，但除非得到一個指定委員會的明確許可，否則他們不能在實驗室研究引起人類疾病的沙士冠狀病毒。

美國哥倫比亞大學感染與免疫研究中心主任利普金（Ian Lipkin）檢閱電報內容後表示：「我沒有看到任何證據支持這（病毒）是有意或無意泄露的說法」，「你不能僅僅說某人因為意外泄露病毒而有罪。你必須證明這點。」

其他專家淡化電報中對實驗室人員資質批評的意義。聯邦科學與工業研究組織的衛生和生物安全主任格倫費爾（Rob Grenfell）說：「在維持具備適當技能的勞動力方面，全球持續面臨挑戰。世界所有的（這類）設施都面臨挑戰。」