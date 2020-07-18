【新冠肺炎】傳染病專家去信促美國政府確保瑞德西韋供應充足

在新冠肺炎（COVID-19）疫情下，路透社7月18日報道，美國傳染病學會（IDSA）致函副總統彭斯（Mike Pence）及衞生部長阿扎爾（Alex Azar），要求政府用盡方法，確保藥物瑞德西韋（Remdesivir）供應充足。 瑞德西韋是首種得到美國藥物管理部門認可的治療新型冠狀病毒肺炎藥物，美國傳染病學會指瑞德西韋可令患者減少留院日數。

美國傳染病學會在信中表示，傳染病專家關注現時瑞德西韋供應不足的問題，特別是在發達國家只依靠一間藥廠來獲取唯一一種被認為是有效的藥物、美國很多州份確診個案明顯地增加及秋冬季的病例可能會急增之情況下。專家促請政府善用各種手段，包括國防生產法及其他措施來確保瑞德西韋供應充足。

美國西部及南部數個州疫情嚴重，瑞德西韋存貨量下降。美國衞生及公共服務部7月初緊急向佛羅里達州（Florida）、加州（California）、德克薩斯州（Texas）及亞利桑那州（Arizona）運送藥物。

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瑞德西韋的專利由美國藥廠吉利德（Gilead Sciences）擁有，其他國家的藥廠不能製造。吉利德批准數間藥廠可向127個低收入國家出售瑞德西韋。吉利德早前承諾，在7至9月期間向美國醫院供應50萬劑瑞德西韋。