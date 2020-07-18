【新冠肺炎】英國計劃在聖誕節前恢復正常生活　警告或再有疫情

英國首相約翰遜（Boris Johnson）7月17日宣布分階段放寬抗疫措施，希望可以趕及在聖誕節前讓國民回復正常生活，但他警告國民仍需面對爆發第二輪疫情的可能。

約翰遜表示，政府會在8月1日更新指引，容許僱主自行如何安排員工在安全環境下工作，同時一直關閉的賭場、保齡球館和美容院等獲准再次營業；戲院等室內表演場所亦在限制社交距離下有限度重開；婚禮賓客人數亦可增至30人。

到了9月，學校、托兒所等會恢復全日制運作，大學則會盡快恢復正常。政府有意在10月容許民眾入場觀看體育賽事，會議和其他商業活動亦可重新舉行。

約翰遜強調，有關計劃取決於減低感染率，以及增加醫療制度撥款和賦予地方政府權力封鎖疫情熱點。他指大家要為冬季做好準備，同時就最壞情況作未雨綢繆。而英國首席科學顧問瓦朗斯（Patrick Vallance）同日向國會表示，如果病毒繼續擴散，就有必要維持社交距離限制，他亦直言當地或有可能面對第二波疫情。

根據約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，截至18日4時34分，英國共有294,803人確診、45,318人死亡。

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