伊朗總統語出驚人　估計全國2500萬人已感染新冠病毒佔人口3成

在新冠肺炎（COVID-19）蔓延全球的情況下，伊朗至今有約26.9萬宗確診病例，但總統魯哈尼（Hassan Rouhani）7月18日突然語出驚人，他引用一份衛生部的新報告數據表示，估計境內已有2500萬人感染新冠病毒，另有3500萬人面臨感染風險。伊朗全國人口約8500萬人。

圖為7月17日在伊朗德黑蘭的機場，工作人員為民眾量度體溫（美聯社）

路透社報道，魯哈尼當天發表講話，他提到有關數據是基於衛生部的新報告，「我們估計境內有2500萬人已感染新冠病毒，約1.4萬人染疫喪命。」此數字遠遠高於官方確診數字269,440宗，官方公布的死亡數字則為13,791人。魯哈尼未有解釋為何確診數字有如此大的差異。

另有多達3500萬人面臨感染風險

魯哈尼表示「可能還有3000至3500萬人將面臨感染風險」，他稱，累計有逾20萬人住院治療。

根據美國中情局的「世界概況」（The World Factbook）網站，截至2020年7月，估計伊朗全國人口為8,492萬人。若然伊朗有2500萬人感染新冠病毒，將意味全國有近3成人口染疫。

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