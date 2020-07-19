日本新冠肺炎疫情持續　縣長要求國內振興旅遊計劃排除更多地方

日本旅遊業備受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，政府推出振興旅遊方案，豈料東京都疫情在新計劃推出前再度升溫，被排除在計劃之外。日本媒體7月17日至19日的民意調查結果顯示，逾六成受訪者認為振興旅遊方案應「全面延期」。

共同網19日報道，日本一些縣長19日決定要求中央政府考慮將更多地方排除在新計劃之外，防止疫情擴散。

振興旅遊方案的Go To travel是日本政府提出的振興消費方案之一，預計22日推出，補助日本民眾在國內旅遊的住宿費或一日遊旅費的五成。

日本國土交通大臣赤羽一嘉17日在內閣會議後記者會，正式宣布將東京都排除在外。日本在19日有至少180宗新增確診個案。

共同社17日至19日進行全國電話民調顯示，日本政府決定將東京排除在Go To travel之外，有62.7%受訪者認為「應全面延期實行」，另有17%受訪者認為還應排除其他疫情擴大的地區。

日本18日已錄得逾650宗新增確診個案，是自4月11日以來最多，近半都是在東京出現，除了東京，其他郊區地方都有確診個案增加的情況

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除了日本，全球疫情整體而言都沒明顯降溫跡象。世界衛生組織7月18日表示，全球新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案在24小時內增加近26萬宗，創疫情以來新高。上一次新增確診個案的記錄是在7月17日創下的237,743宗，換言之，全球單日確診個案連續兩天創新高。

世衛指出，這是首次單日感染個案超過25萬宗。全球較多新增個案的國家是美國、巴西、印度和南非。全球死亡個案新增7,360宗，創自5月10日以來新高。