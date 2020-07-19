歐盟高峰會協商踏入第3天　匈牙利總理：4大議題意見分歧

歐盟峰會7月19日邁入第3天的協商。歐盟各國領袖對7500億歐元的新冠肺炎疫情經濟刺激方案討論仍陷入僵局，包括荷蘭在內的「節儉四國」（Frugal Four）堅持要削款。德國總理默克爾（Angela Merkel）警告可能無法達成協議。

默克爾19日來到會場時表示：「（協商中）有很多善意，但亦有很多（不同）立場。我會將盡我所能，但仍有可能沒結果。」

路透社18日引述來自歐盟一成員國的外交人員稱：「今晚會達成協議的機會非常渺茫」。歐洲北部富有但主張撙節的陣營在的一些要求，包括繼續施壓要對新建議的復蘇基金增削款項，亦要求對歐盟核心預算有更大回饋。

奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）說：「總的來說，方向良好，事情在向正確的方向前進」，但他補充說：「一如預期，（討論）是艱難的。」

歐盟除了不樂觀的聲音，路透社在18日的報道指出，法國稱仍有機會達成協議。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）稱會議上可能會有妥協，但不能犧牲抱負。

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）19日表示，領導人在4個議題上有廣泛分歧，但有決心在第3天達成協議。他指出有爭議的議題包括新的復蘇基金規模；「不用償還的撥款」及「必須償還的貸款」比例；對歐盟核心預算回饋的比例；附設於提供款項的法規。

歐盟27國領袖19日在布魯塞爾恢復協商。17日和18日的磋商中，會議未能克服來自包括荷蘭在內一些提倡撙節的富國的強烈反對。負責主持峰會的歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在香港時間19日下午6時提出新的建議方案。