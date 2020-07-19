【新冠肺炎】歐盟領袖意見分歧　仍未就復蘇基金達成共識

歐盟成員國領袖一連兩天舉行峰會，討論區內預算及新型冠狀病毒（COVID-19）疫情後的復蘇基金等議題，但截至7月18日，各方的分歧依然嚴重。

歐盟提出7500億歐元復蘇基金，為最有需要的國家提供貸款，不過外交消息人士指，各方對如何監察款項運用有分歧，傾向審慎理財的荷蘭、丹麥、瑞典和奧地利認為，撥出援助時，應將改革當地經濟等條件捆綁。

荷蘭首相呂特（Mark Rutte）與德國總理默克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、意大利總理孔特（Giuseppe Conte）、 歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）及歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）舉行會談，務求收窄分歧。孔特直言大家目前陷於僵局，指情況比預期更複雜。

美聯社引述一名外交人員報道，米歇爾提出新建議，包括調整撥款比例，增加還款比重，回應荷蘭等國的質疑。另一名外交官認為，新建議是為邁向達成協議的第一步。

疫情導致歐盟區內有大約13.2萬人身亡，並導致當地經濟在2020年內收縮8.3%。

↓↓↓想知不同地方人士在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：