【美國大選】民調顯示支持度落後拜登　特朗普：假新聞

美國總統特朗普（Donald Trump）周日（19日）接受《霍士周日新聞》（Fox News Sunday）訪問，主持人華萊士（Chris Wallace）引述霍士新聞最新民調顯示，特朗普在大選獲得的支持度明顯落後民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）；特朗普回應稱，這些民意調查是虛假的，並謂白宮的調查顯示他在全國和關鍵搖擺州分的支持度都領先。

特朗普表示，2016年的大選民調已出現虛假情況，相信今年大選亦不例外。被問到是否能接受在11月的總統選舉落敗，特朗普沒有正面回應，只謂要視乎情況，「我不會簡單答會抑或不會，我上次（2016年總統大選）也沒有（承諾）。」

包括霍士新聞在內的部份民調結果均顯示特朗普的支持度落後於拜登，但新澤西州蒙莫斯大學（Monmouth University）研究指出，民調統計恐怕未能真實反映特朗普的支持度，事關當中可能有「隱形特朗普粉絲」。

另外，新型冠狀病毒肺炎的美國確診人數近期持續上升，特朗普指這與檢測數量增加有關，強調美國的病毒檢測數量遠高於其他國家，故此確診人數亦較高；他認為，民主黨堅持要令經濟停擺，學校關閉，目的是要損害共和黨選情。

當被問到與美國首席傳染病專家福奇（Anthony Fauci）的關係，特朗普說，與福奇在前一日曾通過電話，覺得福奇對疫情有點過度擔心。

（綜合報道）