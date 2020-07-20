【中美角力】美國專家：中美即使有小摩擦　也有發生軍事衝突可能

美國著名中國問題專家傅高義（Ezra Vogel）近日接受了中國媒體《環球時報》的採訪，該報7月20日刊發了這次採訪的內容。傅高義在採訪中說，中美存在爆發戰爭的可能性。

傅高義在採訪中提到，華盛頓並沒有就「對華接觸已經失敗」達成共識，直到現在這一現實仍然沒有改變。儘管當下兩國關係非常糟糕，儘管特朗普（Donald Trump）政府將事情推到如此瘋狂的極端，可以說華盛頓仍有一種廣泛的共識，即美國必須找到與中國合作的辦法以避免衝突。

他認為，華盛頓現在有反華情緒，在大選背景下，美國總統特朗普和民主黨候選人拜登（Joe Biden）預計都會表現出對中國的批判態度。但在大選之後，無論下一任總統是誰，美國政府在對華態度上會有變化。

但是他也指出，兩國有發生武裝衝突的可能性。儘管沒人希望這樣的局面發生，而且這將導致所有人的失敗。「如果我們回顧第一次世界大戰發生的歷史就可以看到這樣的可能性：一戰始於一件小事，並很快波及多個大國，儘管它們並未計劃參戰。」

他強調說：「今天，如果南海發生一場很小的摩擦，就可能會很快升級。如果不能對此有所控制，就很可能帶來災難性後果，每個國家都會成為輸家。這將非常可怕。」