【港版國安法】路透社：多間跨國銀行加強對香港客戶政治聯繫審查

英國媒體7月20日報道，6名知情人士指出，多間財富管理公司正在審查其香港客戶是否與香港的民主活動有關，以避免成為《港區國安法》的目標。

路透社報道，涉事財富管理公司為瑞士信貸集團（Credit Suisse Group AG）、匯豐控股（HSBC Holdings Plc）、瑞士寶盛集團（Julius Baer Gruppe AG）及瑞銀集團（UBS Group AG）。

知情人士指，這幾間財富管理公司的銀行家在他們檢查客戶政治及政府聯繫的程序中，正擴展審查，並對有關客戶提出額外的審查要求。

↓↓↓「港版國安法」引來各方爭論，想知道各地代表的取態，可點擊圖輯了解：

+ 11 + 10 + 9

高知名度的政治人物可能較難或完全無法獲得銀行服務，這取決於銀行對該人士財富來源及金融交易的審查結果。部分財富管理公司的審查會涉及客戶與其夥伴過去近期在公共場合、媒體及社交媒體帖文上發表的評論。

報道引述一名全球財富管理公司的銀行家指，在一些個案中，對客戶的審查可能會追溯至2014年，以估計客戶自當年佔領運動以來的政治立場。

多名知情人士亦指出，擴展審查客戶亦適用於實施《港區國安法》而預期會受到美國制裁的香港及中國官員。

報道指，匯豐拒絕特別就《港區國安法》或任何美國對當地官員的制裁作評論，該行在電郵發聲明指，公司已經有一套嚴格的政策和嚴謹的流程，並在全球範圍內適用。瑞信集團、瑞士寶盛集團及瑞銀集團均拒絕評論。