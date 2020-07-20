【港版國安法】英國或擬停與香港引渡協議　英外相：將發表聲明

英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）7月19日表示，政府已審視與香港的引渡協議安排，他計劃20日會在國會發表相關聲明。

他暗示，英國或會用終止與港引渡協議的方法，來回應中方在港實施《港區國安法》。

英國《星期日泰晤士報》7月19日報道，藍韜文20日會在國會發布聲明，稱英國政府擔心新法生效後，倫敦政府跟香港已簽訂的引渡協議會變成北京嘗試令海外異見分子噤聲的工具。

英國《星期日電訊報》同在7月19日報道，藍韜文會在20日列出英國對香港採取的下一步行動。

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藍韜文在接受英國廣播公司（BBC）訪問時還批評北京政府針對新疆維吾爾族的做法，稱：「這很明顯，那裏正繼續發生重大的、過分的侵犯人權事件。我們正與國際夥伴就此事合作。這讓人深深地、深深地感到困擾。」

中國駐英大使劉曉明否認新疆有集中營，指有很多針對中國的虛假指控。他又警告：「如果英國政府對中國的任何人採取制裁措施，中方一定會向對方做出堅決的回應。」 「你已看到中美之間發生什麼，我不想看到中美關係這種針鋒相對的發生在中英關係之中。」