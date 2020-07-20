【港版國安法】英國暫停執行與香港的引渡協議

英國7月20日宣布暫停執行與香港的引渡協議。據英國天空新聞台報道，英國已暫停與香港之間的引渡協議。英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）在香港時間7月20日晚上10時30分在國會發布聲明中稱，英方採取了「必需和適當」（necessary and proportionate）的行動。

倫敦政府停止執行與香港的引渡協議後，意味英國政府部門將不可向香港提出、要求將罪犯從香港引渡至英國受審。

藍韜文稱「港版國安法」是「明顯及嚴重違反中英聯合聲明，亦違反中國的自由假定的國際義務。」他說已諮詢其他部長意見，而「我們已同意即時及無限期地暫停執行引渡條約。」此外「除非及直至有明確及有力的確保防止國安法項下自英國引渡（的系統）被濫用」，有關安排不會恢復。

藍韜文在說及暫停執行與港引渡協議背後原因時稱，「港版國安法」已經「大幅改變」引渡系統的「關鍵假設」。他說，「港版國安法」讓中國政府部門「有能力在特定個案採取管轄權，以及在大陸法庭審理那些案件。」

延長對港武器禁運

他說，英國在尋求與中國建立合作關係的同時，亦對香港發生的事，以及新彊維吾爾族人受壓迫的情況深感擔憂。

藍韜文宣布會延長該國對香港的武器禁運。他在國會向議員說：「延長武器禁運將意味着，將不會有來自英國出口到香港的、可能致命的武器、它們的部件或是彈藥。」

英國自中國1989年發生六四事件後已對中國實行武器禁運。

他說：「這亦意味着英國將禁止出口任何尚未被禁出口的設備——可被用於內部鎮壓（internal repression）的裝備如鐐銬、攔截設備，槍支和煙霧彈。」

英國承諾「強硬」回應

英國媒體19日曾預告稱，英國將暫停履行與香港間的引渡協議，作為對中國在香港實施「港版國安法」的回應。

首相約翰遜（Boris Johnson）在20日較早時已確認，英國與香港引渡協議會有改變。他說關注「港區國安法」以及中國的侵犯人權行為，尤其是中國在侵犯新疆維吾爾族人人權。他承諾會「強硬」回應，但不是完全放棄與中國接觸的政策。

他說：「這裏有一個平衡，我不會將事情推進到，變成在每個議題都是條件反射式的恐華立場。」

即使約翰遜這麼說，外界仍可預期，事情發生在華為上周被排除在英國5G網絡建設之外的時候，兩國關係勢將趨僵。英國《衛報》在20日以UK risks China’s wrath by suspending Hong Kong extradition treaty（《英國冒着觸怒中國風險 中止與港引渡條約》）為題報道，中英關係會進一步惡化。

英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）7月19日表示，政府已審視與香港的引渡協議安排，他計劃20日會在國會發表相關聲明。（路透社）

中方強烈譴責

中國外交部發言人汪文斌20日較早時表示：「英方近來有關涉港的錯誤言論和舉措，罔顧香港國安法有助於『一國兩制』行穩致遠的基本事實，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。」

汪文斌強調：「中方對此表示強烈譴責。中方敦促英方，不要在錯誤的道路上愈走愈遠，以免對中英關係造成進一步的損害。」

另一位外交部發言人華春瑩則說：「任何的決定和行為都是要付出代價的，英方到底想不想保持自己的獨立的地位，還是甘心淪為美國的附庸？」