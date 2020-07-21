特朗普或派聯邦執法人員到更多城市平息示威

美國聯邦政府派出國土安全部人員到俄勒岡州波特蘭（Portland），鎮壓反種族歧視示威，引起民眾不滿。總統特朗普（Donald Trump）7月20日表示，將派出聯邦執法人員到更多城市。

特朗普點名提到紐約市（New York）、芝加哥（Chicago）、費城（Philadelphia）、底特律（Detroit）、巴爾的摩（Baltimore）和加州的奧克蘭（Oakland），指上述城市的市長都是「自由派民主黨人」。他表示，聯邦執法人員於波特蘭做得很好，形容他們於短短三日內已經做得很好。

有流傳的影片顯示，無記認的聯邦執法人員圍捕民眾。州和地方官員以及國會議員紛紛要求特朗普撤走執法人員。市長惠勒（Ted Wheeler）指，特朗普不但違反法律，並且危害波特蘭市民的生命。州長布朗（Kate Brown）表示，這是民主社會，不是獨裁社會，不能接受有秘密警察用無記認的車輛綁架民眾。

《芝加哥論壇報》同日引述消息人士報道，特朗普計劃派出150名聯邦人員到芝加哥。俄勒岡州和美國民權聯盟已經入稟控告特朗普政府非法扣押俄勒岡州居民。國土安全部官員表明拒絕退讓，也不會道歉。