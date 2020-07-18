【美國示威】波特蘭示威未息　國土安全部人員執法被批濫權

美國黑人男子弗洛伊德（George Floyd）5月被警員拘捕後死亡，事件引發全國出現示威，抗議種族歧視及警暴。在俄勒岡州波特蘭市（Portland），當地示威仍未止息，國土安全部派出海關和邊境保護局成員在當地保護法院及紀念碑，但手法出現爭議。 俄勒岡州公共廣播（OPB）報道，聯邦執法人員自7月14日起在街上拘捕示威者，並沒有公布原因。州長布朗（Kate Brown）批評政府做法是濫權。

示威者：沒有人解釋被捕原因

29歲示威者佩蒂伯恩（Mark Pettibone）向傳媒透露，一架沒有標誌的小型貨車於7月15日在他身旁停下，身穿迷彩服的人下車並拘捕他。後來佩蒂伯恩被帶到法院，在被釋放後，仍未有人向他解釋被捕原因及未有說明他是否會被起訴。美國公民自由聯盟形容，駕駛沒有標誌的車在街上抓人的情況，通常被稱為綁架。

州長斥總統派聯邦人員到當地執法

海關和邊境保護局發聲明指，該局人員當時收到情報指，被捕人涉嫌襲擊執法人員或破壞財產。他們展開拘捕時，有大批示威者趕到，為安全起見，才決定將被捕人帶到安全的地方問話。海關和邊境保護局表示，成員有說明自己的身份，並戴上海關和邊境保護局徽章。

民主黨籍州長布朗直斥，總統特朗普（Donald Trump）派聯邦執法人員到當地的做法與公共安全無關。她認為特朗普管治國家失敗，派執法人員在街上巡邏的做法是濫權。