人權觀察：日本虐待年輕運動員普遍　打至流血不停手脫光衣服性侵

國際組織人權觀察（Human Right Watch）7月20日發表報告，指日本年輕運動員遭受身體或言語暴力虐待的情況普遍，指責有違奧運宗旨，要求日本在2021年東京奧運舉行前予以改善。

圖為人權觀察針對日本虐待年輕運動員的報告，報告指有19%的受訪者表示曾遭遇不同程度的暴力虐待。（人權觀察）

報告長達67頁，人權觀察自3月至6月期間，在日本訪問了757名運動員，跨越50種不同運動，其中381人為未滿25歲的年輕組別。在年輕組別中發現有19%的受訪者指曾遭受掌摑、腳踢、被打趴在地上、或用物品毆打等暴力對待。

被打至流血仍不停手

報告紀錄了運動員被虐待的經歷，一名高校的棒球員表示，他們的教練在學員犯錯或打輸球賽，會腳踢學生，或在極近距離用球擲向學生。若學員當時戴着頭盔，更會直接用球棒砸頭。

另一名現年23歲的職業跑手說道，他已無法數清他的教練曾打了他多少次。他表示教練曾當眾揍他的臉，罵他跑得不夠認真，當時他的鼻都被打到流血，但教練未有罷休。

脫光衣服借治療之名亂摸身體

除了暴力外，報告亦紀錄了運動員遭到性侵犯的個案。一名18歲的女運動員指她在訓練中受傷，但教練威脅她若要做手術，運動生涯便會全毀。然後每天叫她留在教室，脫光她的衣服，借「治療」之名亂摸她的身體。

她說道：「每一次經歷都讓我想吐。我討厭他的體味，他的手、眼神、聲音，他的一切我都討厭。」

2012年，大阪櫻宮高中一名藍球員因遭顧問虐待關係自殺，事件震撼日本。日本政府之後訂立規則，著手消除校園運動暴力，但人權觀察批評指規則不設懲罰，可任意執行，無法有效根絕問題。人權觀察建議日本應修法，把體育暴行包含在防止虐待兒童法案中，並設立獨立機關處理相關虐待事件。