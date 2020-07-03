遭父母虐待須雙腿截肢　英國5歲童撐拐杖健行　為醫院籌得120萬鎊

英國一名5歲小孩懂滴水之恩，湧泉相報的道理，即使雙腿截肢仍以健行方式為當年救助自己的醫院籌款。5歲男孩哈吉爾（Tony Hudgell）出生後被父母虐待，令到雙腿需要截肢。在新冠肺炎橫行期間，他決定在6月份走完6英里（約10公里），為當年救了自己的國民保健署（NHS）醫院籌500英鎊（約4800港元），但他的善心感動了太多人，目前的籌款額已衝破120萬英鎊（約1150萬港元）。

Tony Hudgell成功為NHS醫院籌得逾100萬英鎊。（JustGiving影片截圖）

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只有5歲的哈吉爾是個裝了兩條假肢的男孩，2017年還是新生兒時遭受親生父母虐待，被送到一家NHS醫院「Evelina London Children's Hospital」救治，最終需將雙腿截肢，後來獲養父母照顧。

6月的時候他計劃在30日內走完10公里，向當年救治自己的醫院籌款500英鎊，然而項目開始不久已突破目標，目前籌項網站上的數字已經籌得逾120萬鎊。他周二在家鄉的一大班家人朋友、醫院員工面前走完最後的路程，並和他的養父母慶祝。

Tony Hudgell學懂用拐杖走路不久，但受英國二戰老兵Tom Captain Moore的籌款行動啟發，想為當年幫忙他的醫院籌款。（「Tony Hudgell BEAR @bearsjourney」Twitter影片截圖）

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哈吉爾的養父母Paula Hudgell和Mark Hudgell形容Evelina London Children's Hospital就像兒子的「第二故鄉」，母親大讚兒子是個堅強的孩子，因為幾個星期前他行幾步都非常困難，最終卻超額完成目標，為他的善行感到自豪，「他所做的一切都令人讚嘆」。

哈吉爾一開始練習行300米要花58分鐘，籌款尾段已經走了合共12.5公里，可以在12分鐘內走完300米的距離，短短1個月內有驚人成長。哈吉爾表示，自己最近才學會用拐杖走路，但在觀看英國二戰老兵Tom Captain Moore的籌款行動後深受啟發，決定仿效他為醫院籌款。

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籌款引來了許多名人的支持，包括英國劍橋公爵威廉王子及劍橋公爵夫人凱特王妃、前首相卡梅倫和車路士隊長艾斯派古達。醫院發聲明感激善款，指哈吉爾展現出的力量和每個捐贈者的慷慨都帶來了難以置信的變化，醫院的每個員工都對自己的工作感到自豪。