英美外長討論香港等問題　同意合作捍衛自由價值

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美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月21日訪問英國，與首相約翰遜（Boris Johnson）會面後，再與外相藍韜文（Dominic Raab）舉行記者會，雙方同意加強合作，捍衛大家的價值。

藍韜文表示，蓬佩奧就香港問題發表意見，雙方討論下一步行動，包括成為七大工業國集團（G7）會議其中一項議題。他指英國清楚明白與盟友美國合作，並與其他國際系統的夥伴聯手保障大家的自由及利益，同時像香港問題般挺身而出，捍衛大家的價值。

蓬佩奧則認為，中國本應可以阻止新型冠狀病毒（COVID-19）疫情爆發，形容北京的舉動可恥。他指中國不應欺壓其他國家和隱瞞真相，呼籲各國應阻止中國的威脅，稱希望所有明白及重視自由和民主的國家，清楚了解民眾、國家主權面臨中共的威脅，因此大家應攜手合作應對。

他亦指英國放棄華為參與建設當地5G網絡一事是作出正確決定，強調不希望屬於美國民眾的私隱資料會落入中共手中。藍韜文提到，雙方談及分散5G設備供應鏈的可能。

另外蓬佩奧亦談及英美貿易關係，指兩國會在7月較後時間舉行第三輪自由貿易協議談判，他期望可以盡快達成協議。藍韜文稱，英國可以與美國達成雙贏的貿易協議，增加對華府的貿易。

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