蓬佩奧訪英會晤約翰遜　籲組建全球聯盟對抗中國

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月21日在訪英時就多個問題猛烈批評中國，稱美國希望建立一個全球聯盟來對抗中國。

路透社7月21日報道，正在英國訪問的美國國務卿蓬佩奧21日與英國首相約翰遜（Boris Johnson）舉行會談，討論了「港版國安法」與新疆人權等問題。

唐寧街表示，「他們討論了共同的全球安全和外交政策問題，包括中國在香港和新疆的行動、伊朗局勢和中東和平進程。」

蓬佩奧21日還表示，美國希望建立一個全球聯盟來對抗中國。他指責北京利用新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情謀取私利。

蓬佩奧對約翰遜下令將華為的設備從其5G移動電話網絡中清除表示讚賞，稱這是一個正確的決定，因為數據可能最終落入中國共產黨手中。

這位美國國務卿將中國描繪成「侵略者」，稱中國對海洋地區的主權提出「非法主張」，「欺凌喜馬拉雅山脈地區國家」，掩蓋新冠病毒的爆發，並以一種「不光彩的」方式利用疫情來增進自己的利益。

蓬佩奧和英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）一起對記者說：「我們希望我們能建立一個聯盟，理解這種威脅，並將共同努力，讓中國共產黨相信，從事這種行為不符合他們的最佳利益。」

蓬佩奧說：「我們希望看到每個理解自由和民主的國家……理解中國共產黨對他們構成的威脅。」

但報道強調，蓬佩奧並沒有提供中國如何利用新冠病毒的證據。