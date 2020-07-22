烏克蘭巴士騎劫事件　總統為救人質「就範」公開推薦一齣電影

神劇《黑鏡》（Black Mirror）第一季首集，講述英國公主被綁架，歹徒要求首相在限時內直播與一頭豬性交，否則就會撕票。烏克蘭7月21日發生挾持人質事件，綁匪竟真的向國家領導人提出奇怪要求。 在強行攻堅及談判斡旋之間，總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）選擇後者，配合槍手要求錄制並發布一段影片，推薦一齣電影，成功安全救出所有人質。

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事發在烏克蘭西部城市盧茨克（Lutsk），聲稱攜帶炸藥和武器的44歲男子克雷沃什（Maksym Kryvosh）挾持一輛巴士上13人，並提出多項要求，否則引爆巴士與人質同歸於盡。

克雷沃什提出要國會議員、部長和烏克蘭東正教會領袖公開承認他們是「合法的恐怖分子」，並要求總統澤連斯基發表聲明，向民眾推薦2005年一部有關動物權益的紀錄片：《地球上的生靈》（Earthlings）。

這部電影由荷里活電影《小丑》（Joker）的影星華堅馮力士（Joaquin Phoenix）旁白，內容描述人類殘忍對待動物的情形。

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槍手和澤連斯基通電話後，被說服先釋放一名長者、一名兒童和一名孕婦。澤連斯基亦配合他的要求，在社交網站上載短片，表示每個人都應該觀看這部紀錄片。

克雷沃什最終投降被捕，其餘10名人質獲救。當地媒體報道，他是動物權益社運人士，曾因欺詐和非法持有武器罪被判處有期徒刑10年。總統隨後將有關短片移除。

內政部長阿瓦科夫（Arsen Avakov）事後指出，這是一部好電影，歹徒「不必神經緊張，並為整個國家帶來如此恐懼。」