東京奧運延期經費增加　日本東京奧組委要求企業增加贊助

日本共同社報道，東京奧組委已開始向贊助商請求追加贊助費，但企業因受疫情影響關係業績惡化，令企業面臨艱難抉擇。

日本新型冠狀病毒肺炎：圖為7月21日東京新宿一間正在賣東京奧運紀念品的商店。東京奧運原定2020年舉行，但因新冠肺炎關係延遲一年。（Getty）

東京奧運及殘奧會受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）影響，從2020年延期一年舉行。由於賽事延期追加費用預計達到數千億日圓，為確保財源，東京奧組委已開始向贊助商請求追加贊助費。

東奧的贊助商分為四個級別，有與國際奧委會（IOC）簽約的「頂級合作夥伴」、僅限東奧的「金牌合作夥伴」、次一級的「官方合作夥伴」、及最後一級的「官方支持商」。

共同社報道，由於東奧的贊助合同至年底到期，需更新合約配合奧運延期。奧組委主席森喜朗與秘書長武藤已逐一訪問金牌合作夥伴等企業，藉更新合約請求追加贊助費。

新冠肺炎疫情打擊大部分行業，多個企業業績惡化，相信增加贊助費會令企業面臨艱難抉擇。同時它們或考慮到疫情至2021年可能未完全平息，若賽事簡化減少觀眾，讓企業宣傳效力受影響。最壞情況是，若奧運再度延期甚至取消，更會令企業贊助費化為烏有。