東京奧運︱奧委會拒閉門辦東奧　疫情與政治因素為北京冬奧添變數

2020東京奧運於3月宣布延後一年舉行，國際奧委會（IOC）本周三（15日）稱仍將全力籌辦2021年東京奧運會，強調不希望閉門舉行。 資歷最深IOC委員迪克龐德稱，若東京奧運會因疫情在2021年取消，預定於半年後的2022北京冬季奧運會也難以舉辦，更不諱言擔憂在疫情和中美關係惡化下，中國或禁止美國人入境。

未來日本首相可能人選之一、現任日本東京都知事小池百合子在本周初記者會上表示，預定明年在東京舉辦的奧運賽事務必要開賽，即使日本正面臨疫情的高峯，希望藉由東京奧運的舉辦，成為世界團結戰勝新冠肺炎的象徵，同時強化世界各地之間深厚情誼。

IOC：全力籌辦東奧 不希望閉門進行

世界各國疫情沒有緩和跡象，除了日本國民之外，各國對於東京奧運是否應在明年舉行甚多爭議。國際奧委會主席巴赫以視像舉行閉門執委會後表示，會全力籌辦2021東京奧運，正探討各種簡化方案做好準備，重申不希望奧運以閉門形式舉辦，更多細節將在周五國際奧委會視訊會議後公布。

日本首相可能人選之一、現任日本東京都知事小池百合子認為東京奧運事在必行，是世界團結戰勝新冠肺炎的象徵。（Getty Images）

JOC主席：安全至上 全力簡約

日本奧運組織委員會（JOC）也表示明年的奧運會將盡量簡約，確保參賽選手安全。作為JOC主席的前奧運柔道金牌得主山下泰裕證實，會與國際奧會朝簡約方向迎接東京奧運。

這名前世錦賽冠軍說：「如果不簡約和減少鋪張、專注在更有效率舉行東京奧運的話，我們不會得到日本民眾支持。」

山下在1984年洛杉磯奧運帶回柔道金牌，他透露自己曾參與過「華麗又奢侈」的奧運會，但2021東京奧運必須致力在安全上。目前雖沒有明確的簡約細節，但大有機會減少提供的服務、觀眾入場人數、取消聖火傳遞或縮短距離等。

東京奧運會否在明年舉辦，也影響日本申辦2030年在札幌舉辦冬奧會。（Getty Images）

這名柔道名宿又指，「如果2020年東京奧運成功舉行，那麼我們就可以對在札幌舉辦2030年冬奧會有一個明確的前景。」在疫情之前，札幌被認為是2030年冬奧會申辦路上的大熱，該地也是東京奧運馬拉松和競步的比賽場地。

日本將在明年1月正式申辦2030年冬奧會。目前日本札幌、美國鹽湖城、西班牙巴塞隆拿是3個有意向申辦2030年冬奧會的城市。日本對上一次舉辦冬奧會是1998年的長野。

美國總統特朗普簽署《香港自治法案》，宣布移除美國對香港的特殊待遇，並再次譴責中國未及時控制新冠肺炎疫情，使中美關係更緊張。（Getty Images）

中美關係跌至谷底 北京冬奧存暗湧

對於東京奧運舉辦與否有直接影響的北京冬奧會，IOC最資深委員迪克龐德（Dick Pound）直言：「如果疫情擴大，明年夏季東京奧運取消，相信再過半年後舉行的2022北京冬奧也難以舉辦。」

龐德指周五舉行的國際奧委會大會，不會討論涉及對北京冬奧會的影響。然而他接受《路透社》訪問時表示，在中美關係惡化下，中國在冬奧舉行期間有可能以疫情為由禁止美國人入境。

迪克龐德認為若2022年疫情未有緩和跡象，中國有理由禁止美國人入境。（奧委會官方圖片）

除了疫情影響，一系列的政治因素包括中美關係、香港問題以及美國大選，都為北京冬奧加添變數。

據龐德推測，他認為其中一種威脅並不是美國會抵制北京冬奧不參賽，而是不排除中國或會禁止美國參與：「美國現時是全球最多確診個案的國家，美國人到中國會很危險。加上美國至少有一部分人，正準備進行一場反華競選。」

已取得奧運資格香港運動員：

+ 26 + 25 + 24

IOC已制定新系統讓運動員在復賽後爭取餘下的奧運項目資格。（GettyImages）

此外，IOC今天正式公布各運動項目資格取得的修訂版本都已完成。

東京奧運會延期前，已有57%的奧運席位出爐，香港隊已在9個項目中獲得30個奧運資格。不少奧運資格賽因疫情延期，從4月開始，IOC執行委員會針對東京奧運資格修訂進行4輪審核，更新的機制包括延長資格取得時間，以及新奧運積分達標時間。

新的東京奧運資格截止日將是2021年6月29日，殘奧會截止日則是2021年7月5日，以決出餘下的43%參賽運動員。