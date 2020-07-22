印度採購武器被指難對抗中國坦克　美媒建議向朝鮮求助

自中印爆發邊境衝突，新德里加快採購武器步伐，但裝備被指難以對抗中國。對此，美國媒體提出建議稱，印度可以考慮向朝鮮尋求幫助。

據美國《軍事觀察雜誌》（Military Watch Magazine）7月20日報道，印度國防部採購了新型米格-29戰鬥機，該戰鬥機非常適合在高海拔地區作戰。印度還部署了大量T-90MS主戰坦克，並在最近幾年連續訂購該型號坦克，以確保印軍在北部邊境地區的裝甲優勢，至少也要與對手保持同等水平。

報道指出，印度軍隊明顯缺乏應對中國新型15式輕型坦克的裝備，中方已將該坦克部署至中印邊境的高原地區。15式輕型坦克非常適合在高原山區作戰，並且由於結構緊湊，兩棲攻擊艦可以一次攜帶多輛以登陸敵方海岸。此外，15式輕型坦克裝備現代化的自動裝彈機，乘員可縮減至3人。

印度目前還沒有與15輕型坦克相似的裝備，這意味着在邊境地區發生大規模衝突時，中國將佔據顯著優勢。中國是世界上輕型戰車的主要生產國，而且沒有其他國家在輕型坦克上進行大量投資，這使得印度在對抗中國裝甲力量方面陷入困境。

對此，《軍事觀察雜誌》提出，印度可以將目光投向朝鮮。受自身地形影響，朝鮮已開發出用於山地作戰的坦克，過去也曾出口過坦克及零部件至非洲。印度還可以考慮採購俄羅斯的無人戰車，但這種戰車仍在測試中，不太可能與15式輕型坦克對抗。