印度外長避談中印衝突　承認印度經濟實力已遠遠落後於中國

印度外長蘇傑生（S. Jaishankar）日前在一次公開講話時表示，印度將堅持不結盟的政策。蘇傑生未對中印邊境衝突發表評論，但他說，與中國相比，印度在經濟方面發展緩慢，儘管1988年中國和印度經濟規模大致相同，但現在中國的經濟規模是印度的5倍。

中印關係和平發展符合雙方的共同利益。圖為2019年8月12日，中國國務委員兼外長王毅在北京同印度外長蘇傑生共同主持中印高級別人文交流機制第二次會議。會後，王毅和蘇傑生共同簽署《2020年中印外交部交流合作行動計劃》。（新華社）

據《印度教徒報》（The Hindu）7月20日報道，印度外長蘇傑生表示，雖然不結盟在今天已經是一個古老的概念，但印度永遠不會成為聯盟的一部分。

在由CNBC-TV18組織的虛擬會議上，蘇傑生談及包括美國和日益自信的中國在內的全球格局變化時說，這些變化正在為印度、日本、歐盟等中等大國打開空間。該會議的主題是「地緣政治的機遇：隨着世界重新平衡，印度應該如何利用？」

蘇傑生說：「美國重新定位的結果是，這個大保護傘現在比過去小了，這使得許多其他國家能夠發揮更自主的作用。這對我們影響不大，因為我們從來都不是聯盟體系的一部分，將來也不會。但那些更依賴美國的國家發現，在很多問題上他們將不得不自己承擔責任。」

蘇傑生指出，印度現在必須承擔更多的「風險」，因為全世界希望印度在當今的「大問題」上採取更積極的立場，包括互聯互通、海上安全、恐怖主義、氣候變化和恐怖主義等。

儘管蘇傑生沒有對中印在實際控制線（LAC）地區的緊張局勢發表評論，但他說，與中國相比，印度在經濟方面發展緩慢，儘管1988年中國和印度經濟規模大致相同，但現在中國的經濟規模是印度的5倍。

蘇傑生說：「與中國和東南亞相比，我們本可以做得更好。我們沒有大力推進工業化和製造業發展，我們對外開放的時間要晚得多，比中國晚了整整15年，而且也沒有像中國那樣致力於全面改革。」