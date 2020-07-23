【新冠肺炎．疫情】全球確診逾1507萬　加州成美國最多病例州份

美國約翰斯・霍普金斯大學即時統計數據顯示，全球已有超過1,507萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、超過62萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月23日上午6時35分，全球確診個案新增231,204個，累計增至15,077,182個。死亡個案新增6,378個，累計增至620,257個。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月23日上午6時35分，美國確診個案新增63,967個，累計增至3,955,860個。死亡個案新增2,408個，累計增至142,942宗。全國目前已有逾121萬人康復、逾4,802萬人接受病毒檢測。

路透社的統計數據顯示，加州確診病例7月22日新增4,700宗，累計增至414,000宗，已經超越紐約州，成為全美國錄得最多確診個案的州份。若加州是一個國家，是繼美國、巴西、印度和俄羅斯之後，全球病例第5多的國家。

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澳洲：人口第二多的維多利亞省7月22日新增484宗確診個案，創單日新高。維省死亡個案新增2宗，累計增至44宗，兩名死者為90多歲的老翁。

巴西：衞生部7月22日公布，該國新增67,860宗確診個案，增至2,227,514宗。死亡個案新增1,284宗，累計增至82,771宗。目前巴西確診總數居全球第2，僅次於美國。

印度： 衞生部21日公布，單日確診個案新增37,148個，累計增至1,155,191個，新增死亡個案587個，累計增至28,084個。

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德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）7月22日公布數據顯示，德國確診個案新增454宗，累計增至202,799宗；死亡個案新增5宗，累計增至9,095宗。

日本：東京都知事小池百合子7月22日表示，都內新增約230至240宗確診個案，累計突破萬宗。東京都連續第二日單日超過200人確診，也是連續第14日單日超過100人確診。

韓國：中央防疫對策本部7月22日公布新增63宗確診個案，累計確診病例增至13,879宗。死亡個案增加1宗，累計297宗。康復並解除隔離人數累計12,698人。

韓聯社引述軍方消息指，位於京畿道抱川市的一支陸軍前線部隊有8名士兵確診。由於部份人的檢測結果尚未出爐，不排除確診病例或進一步增加。