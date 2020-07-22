【新冠肺炎】印度孟買18名兒童患罕有炎症　至少2人死亡

印度的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續惡化，孟買更有18名確診兒童患上兒童多系統炎性綜合症（Pediatric Multisystem Inflammatory Syndrome），目前已有2人死亡。

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印度新德里電視台（NDTV）7月22日報道，孟買瓦迪雅兒童醫院（Wadia Children's Hospital）內約百名確診新冠肺炎兒童中，已有18人出現兒童多系統炎性綜合症病徵。

醫院醫療主任普拉布（Shakuntala Prabhu）指出，目前已有2名孩童死亡，4人正在康復，其餘已經出院。其中一名死者在患病兩個星期後被轉介到醫院6小時後不治。

報道指出，該疾病主要是在5歲以下兒童中被診斷出來，但當局目前正在對10個月至15歲的兒童進行檢測。患病兒童通常會發燒2至3日，80%病童會腹瀉和嘔吐，60%兒童會眼睛發紅。

兒童多系統炎性綜合症和中毒性休克綜合症以及川崎病有共同症狀，包括發燒、出疹和淋巴腫脹，病情嚴重的患者有心臟發炎的症狀。《刺針》（The Lancet）5月13日報告指出，美國、英國、西班牙、意大利北部及法國也發現有兒童患上這個綜合症。