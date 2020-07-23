【侯斯頓領事館】蓬佩奧：中國竊取歐美知識產權

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月22日訪問丹麥期間，被問到華府要求中國駐侯斯頓領事館被要求關閉一事，他沒有正面回應，暗示事件與中方未滿足美方期待有關。

蓬佩奧在回答相關問題時表示，提到司法部起訴兩名中國黑客事件，指他們涉嫌參與長達10年的網路間諜行動，攻擊國防承包商、新型冠狀病毒（COVID-19）疫情研究人員，以及全球其他數以百計的受害者。他指事件反映中國竊取歐美知識產權，影響數十萬個工作機會。

他稱像總統特朗普（Donald Trump）所言「夠了」，因此華府採取行動，保護美國公民，保護國家安全，保護美國經濟和就業。

美國政府7月21日要求中國關閉駐駐侯斯敦的總領事館 。（AP）

美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）同日表示，華府的決定是為了保護美國公民的知識產權與個人資料。而白宮高級顧問康韋（Kellyanne Conway）亦認為，總統特朗普就中國處理新型冠狀病毒（COVID-19）疫情一事仍然感到非常不滿，稱中國沒有就病毒未提供足夠資料和缺乏透明度，導致病毒向美國及全球各地擴散。

中國駐美大使館其後就事件發表聲明，形容華府的舉動是對中方發起的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則、中美領事條約有關規定，蓄意破壞兩國關係，指美國蠻橫無理，因此中方提出強烈譴責和堅決反對，並要求華府立即撤銷有關錯誤決定，警告北京會作出正當和必要反應。