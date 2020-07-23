【侯斯頓領事館】華春瑩：中國駐美大使館收到炸彈和死亡恐嚇

美國政府周二（21日）要求中國駐侯斯頓（Houston）總領事館在72小時內關閉，g聲稱此舉是為了保護美國人的知識產權與私人訊息。中國外交部發言人華春瑩周四（23日）在Twitter表示，中國駐華盛頓大使館曾收到炸彈及死亡恐嚇，認為這是源於華府污衊及煽動仇恨。

華春瑩呼籲美國撤回錯誤的決定，強調中方必定會作出反制措施。

As a result of smears & hatred fanned up by the #US gov, the Chinese embassy has received #bomb & #DeathThreats. — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) July 22, 2020

另外，美國總統特朗普（Donald Trump）周三（22日）在白宮舉行新型冠狀病毒（COVID-19）簡布會上被問及領事館風波，揚言不排除會關閉更多當地的中國使館，但他沒進一步解釋有關說法或何時行動。

中國駐美大使館亦就事件發發表聲明，形容華府的舉動是對中方發起的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則、中美領事條約有關規定，蓄意破壞兩國關係，因此中方提出強烈譴責和堅決反對，並要求華府立即撤銷有關錯誤決定，警告北京會作出正當和必要反應。

（綜合報道）