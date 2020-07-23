多國專家批評美國突關閉中國駐侯斯頓領事館損害中美關係

美國政府突然要求中國關閉駐侯斯頓總領事館，遭到北京方面強烈譴責，並威脅將進行報復。這是中美兩國緊張關係升級的最新迹象。新華社7月23日報道，多國專家對美國提出批評。

8國人士談美國決定

埃及新聞總署政治院研究員伊斯梅爾（Ismail Hussein）認為，這是美國單方面的政治挑釁行為，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，反映出美國政府的傲慢態度，也是對中美關係的一種破壞。

亞美尼亞中國-歐亞戰略研究中心主任薩哈基揚（Mgar Sahakiyan）說，美國的做法無助於任何問題的解決，相反會進一步加劇兩國間緊張關係，美國持續惡化對華關係將對世界政治和經濟帶來嚴重衝擊。

美國總統特朗普在記者會上回答提問時表示，關閉更多中國駐美領事館「一直是可能的」。（AP）

緬甸戰略與國際問題研究所聯合秘書長欽貌林表示，美國的舉措對雙邊關係毫無建設性，傷害了中美兩國關係。

馬來西亞新亞洲戰略研究中心理事長許慶琦指出，美國的做法是毫無必要和危險的，美國一些政客試圖全方位打壓中國以謀取自身政治利益，轉移輿論對美方應對國內疫情不力的注意力。

中國駐休斯敦總領館人員燒燬文件現場照片（點擊大圖瀏覽）：

巴基斯坦伊斯蘭堡戰略和國際問題研究中心執行董事納克維（Ali Sawar Nakvi）認為，美國此舉令人震驚，讓人們擔心美國將把世界帶向何方。

莫斯科國立大學政治學系教授馬諾伊洛（Andre Manoilo）說，從外交角度看，美方要求中方關閉駐侯斯頓總領館是卑鄙、不友好的挑釁行為。

中國外交部發言人汪文斌7月22日敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，否則中方必將做出正當和必要反應。圖為中國駐侯斯頓總領館。（AP）

肯尼亞國際問題專家阿德希爾（Cavins Adhill）指出，美國此舉會加劇與中國的外交摩擦，進一步破壞兩國關係。關閉中國駐侯斯頓總領館將削弱中美兩國人民之間的交流。

烏克蘭政治學院國際關係專家沃利亞（Vladimir Wallia）認為，美方試圖利用「中國牌」來為國內政治服務，美國施壓中國造成兩國關係受損，也影響世界經濟的復甦。