侯斯頓領事館是間諜熱點？　官員：從事簽證詐騙　還瞄準石油業

美國突然要求中國關閉駐侯斯頓總領事館，指控中國外交官員協助進行經濟間諜活動和簽證詐騙，標誌兩國關係急劇惡化。全國廣播公司（NBC）引述的美國官員甚至形容，駐侯斯頓總領事館是「間諜熱點」。到底於美國眼中，中國於侯斯頓做了什麼事情？

《紐約時報》取得執法部門所整合的7頁文件，內容列出聯邦調查局多項與侯斯頓領事館有關的調查，包括企圖非法轉移醫學研究和其他敏感資料、招攬人才並說服逾50名研究員、教授和學者將研究或資料交給中方，以及強迫中國政府認為是逃犯的在美中國公民返國。

負責東亞和太平洋事務的助理國務卿史迪威（David Stilwell）接受訪問時形容，侯斯頓總領事館有作出「顛覆行為」的紀錄，也是竊取研究的「震央」。他指，部份盜竊活動於過去半年有加劇跡象，有機會跟研發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗有關，但未有提供證據。

史迪威特別提到近期一件事例。他指，中國最近安排中國國際航空派出包機，接載中國學生從侯斯頓返國，駐侯斯頓總領事館的蔡偉總領事和兩名外交官員被揭發用虛假身份證明，護送身份不明的中國人乘坐包機。航空公司所持文件列出外交官員錯誤的出生日期。

華府指控北京從事經濟間諜活動和簽證詐騙並非新鮮事，司法部過往也曾起訴不少中國公民，例如有訪問學者申請簽證時隱瞞與中國軍方的聯繫被起訴。但讓不少人好奇的是，為什麼「間諜熱點」偏偏是侯斯頓？

駐侯斯頓總領事館所在地區集結美國主要企業和研究機構。侯斯頓是大型製造中心，航空、油田設備和高科技均有機會成為目標。全國廣播公司引述現任和前任官員指，領事館和中國政府看中了當地的石油和天然氣商業，想了解企業尋找油田和鑽井位置的秘訣。

英國智庫查塔姆大廈（Chatham House）的中國問題專家海頓（Bill Hayton）指出，中國駐侯斯頓總領事館監視石油行業，過往有事件牽涉為越南工作的國際能源公司、工程顧問和承包商，都可以追溯至領事館的行動。