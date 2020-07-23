涉受囑託讓「漸凍症」患者安樂死　日本兩醫生被捕

日本兩名醫生涉嫌受「漸凍症」女患者所託，給予藥物協助後者「安樂死」。警方7月23日逮捕兩名40多歲男醫生，指控他們涉嫌受囑託殺人。

日本放送協會（NHK）報道，一名患上「漸凍症」的51歲女病人，2019年11月在京都的家中病情突然急轉直下，送醫後宣告不治。醫院調查發現，女性死者體內有並非平常服用的藥物。

警方調查後發現，死者生前曾向周遭人士透露「希望讓我安樂死」。警方翻查死者住所附近的閉路電視，發現兩名分別42歲及43歲的醫生曾造訪她家中。

警方推斷兩名醫生可能涉嫌受囑託殺人，受到這名女士委託到她寓所給予藥物，於是在7月23日早上到東京及宮城縣將兩人拘捕，並在他們家中搜索，以調查他們與死者的關係。

報道引述消息人士指出，兩人都不是死者的主診醫生。共同社就引述消息人士稱，警方懷疑兩名醫生是為金錢而協助死者。

「漸凍症」學名為肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS），罹患這種疾病的患者全身肌肉會逐漸變得無力。「冰桶挑戰」（Ice Bucket Challenge）籌款熱潮，就是為「漸凍症」患者籌款。掀起這股熱潮的美國人弗雷特斯（Pete Frates），2019年12月在寓所逝世，終年僅34歲。