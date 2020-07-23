韓國「蟲蟲危機」水龍頭流出不明幼蟲　疑由濾水廠游進民居

韓國7月出現多宗自來水出現幼蟲事件，包括在首爾、仁川、坡州市等地，當地政府懷疑幼蟲是來自濾水廠，環境部7月21日指，全國有7間濾水廠發現有蟲。

中央日報20日報道，京畿北部坡州市7月19日下午接獲報案稱，雲井新城伽藍村一棟民居的自來水出現2隻活幼蟲。坡州市政府表示，報案者在洗手間刷牙時，發現流出的自來水有異物，是「會動的東西」，與新聞報道所指在仁川地區自來水中發現的幼蟲相似。據了解，目前該區還沒有接到其他幼蟲發現報告。

另外首爾市在7月19日也發生類似事件。政府緊急調查。

↓↓↓仁川市出現多宗自來水有蟲的報告

More citizens have reported bugs in their tap water, after the Incheon government launched an on-site investigation of the city's water distribution system following earlier complaints.https://t.co/YLv0J0EiV7 pic.twitter.com/s8k5fC4DEI — The Korea Times (@koreatimescokr) July 19, 2020

7間濾水廠有蟲

仁川居民在7月初發現自來水出現類似幼蟲的生物。政府其後對全國49間使用活性碳過濾器的濾水廠展開緊急調查。環境部7月21日指，調查發現其中7間有蟲，包括向仁川提供自來水的濾水廠。

仁川居民已報告數以百計宗有關自來水出現類似幼蟲生物的投訴。市政府在166個個案中收集有關生物，並嘗試確定其確切來源。

↓↓↓仁川市政府建議3.6萬戶家庭不要直接飲用自來水

幼蟲疑在濾水廠孵化

有關部門懷疑部分幼蟲在過濾器中孵化，並透過濾水設施和蓄水池到達民居。環境部表示，已經更換受污染的過濾器，並採取後續措施。當局指，一旦去除一些仍留在水管中的幼蟲，問題就會消失。

韓聯社報道，全國多地有人投訴水中出現不明的類蟲生物。不過有官員則稱，後續檢查證明，大多數個案或是由於外部因素造成，例如有些蟲在水管和排水管中繁殖。