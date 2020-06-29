【蝗蟲大軍】蝗蟲大舉入侵印度　農作物失收經濟恐雪上加霜

蝗蟲大軍入侵印度，印度地方政府正積極指示措施行動，擊退蝗蟲。加入滅蟲行列的已包括拉賈斯坦邦、中央邦、北方邦、哈里亞納邦等多個州分，這無疑是印度繼新冠疫情後的又一衝擊。

蝗蟲大軍已正向印度內陸進發，在多個郊區及城市地區已能看見蝗蟲踪影。印度農民在6到9月的雨季主要種植稻米、豆類植物、棉花、甘蔗和黃豆，由於目前處於種植初期階段，蝗蟲禍害有限，但持續下去必然對收成造成嚴重影響。

圖為6月27日印度賈傑賈爾一個村莊，農民剛種植的農作物正被蝗蟲攻擊。（Getty）

印度地方政府正積極展開行動，包括使用消防車、無人機噴灑殺蟲劑等嘗試擊退蝗蟲，防止蝗蟲肆虐。

當地《德干先鋒報》（Deccan Herald）報道指國會正要求政府把蝗害列為自然災害，讓受災的農民獲得政府補貼。印度才剛經過新冠疫情的衝擊，若農作物再被蝗蟲摧毀，必然對印度經濟造成嚴重衝擊。

根據聯合國說明，這批蝗蟲可以追溯到2018至2019年的氣旋季節，阿拉伯半島出現大雨，讓當地的沙漠蝗蟲得以「史無前例地」大規模繁殖，這批蝗蟲已沿途橫掃東非、中東與南亞，最近得以從巴基斯坦入侵印度。

↓↓↓印度遭蝗蟲大軍肆虐，按圖放大：