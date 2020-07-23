中國指考慮不承認BNO後　英國：BNO屬正當國際旅遊證件

英國7月22日公布有關英國國民（海外）護照（BNO）的「5+1」擴權方案詳情後，再度引來中方批評，中國外交部7月23日表示，將考慮不承認BNO作為有效旅行證件。 路透社報道，英國同日回應稱，BNO屬正當（legitimate）的國際旅遊證件。

根據中國外交部所指，由於英國違反承諾在先，中國將考慮不承認BNO作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利，如今英國則指BNO屬正當證件。

彭博社報道，首相府發言人當天向記者表示「它們（BNO）是正當的國際旅遊證件，這也是你預期它們會獲這麼對待的。」

英國首相約翰遜（Boris Johnson）7月1日現身國會，並正式公布向BNO持有人提供申請成為英國公民的途徑（路透社）

中英關係近期轉差，BNO成為風波裏的其中一個焦點。在中國5月提出在香港實施「港版國安法」後，英國批評此舉違反《中英聯合聲明》，表明一旦中方立法，英方會加大BNO護照持有人的權利，之後並提出「5+1」方案，即是持BNO港人自2021年1月起，可以申請新簽證赴英居留最長5年，在5年後可申請定居，繼而在定居滿1年後申請成為英國公民，此引來中方強烈不滿，同樣批評英國方案違反《中英聯合聲明》。

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