BNO擴權｜申請者無需為新簽證續期護照　逾18歲非BNO者可當作親屬

英國7月22日正式公布英國國民（海外）護照（BNO）的「5+1」升級方案詳情，即是持BNO港人自2021年1月起，可申請新簽證赴英居留最長5年，在5年後可以申請定居，繼而在定居滿1年後申請成為英國公民。 英國公布的文件內，還講述不少香港人關心的細節，包括提到申請人無需特別為新簽證而續期BNO，另外，對於在1997年後出生的非BNO持有人，也可以獲破例用「親屬」（dependant）身份跟隨持BNO的父或母一起申請赴英，英方會酌情批出簽證。 文件又提到，與BNO持有人赴英的子女可以入讀當地公立學校。

無需為新簽證續期BNO

英方公布的文件提到，申請人要證明自己的BNO持有人身份，但並非要求申請人要為此證明BNO護照仍然有效，或特別為此而續期或補領護照，成功的申請人也可以使用香港特區護照入境英國。文件稱，BNO港人應該保留有效或過期的BNO護照，作為申請之用，至於已遺失BNO者，則可以透過英國的護照部門核實身份。

文件提到新簽證的申請，可以在英國國內或國外作出，方式為網上申請（digital online application）。

內政大臣彭黛玲主張提高BNO持有人的權利，圖為2020年6月她在社交網站上傳的圖片（FB@pritipatelmp）

逾18歲非BNO者可當作親屬

另一方面，英國過去其他簽證的「親屬」身份，向來僅指配偶及18歲以下子女，但這次英國的文件提到會「破例」，文件稱由於在香港的情況，有些個案是1997年後出生的子女，他們未能申請BNO，但英國不希望讓這些家人分離，故此英方會酌情向這些子女批出簽證。

英方表示，這種酌情情況限於在1997年7月1日以後出生、仍靠BNO持有人撫養（still dependent on the BNO citizen）的子女，他們可與持BNO的父或母一起以家庭單位（apply together as a family unit）申請。

英方在BNO擴權方案文件內特別提到1997年7月1日後出生的非BNO持有人（文件截圖）

子女可入讀公立學校

英方的文件又提到，與BNO持有人赴英的子女可以入讀當地公立學校（have access to public education）。

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