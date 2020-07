BNO擴權｜申請者無需為新簽證續期護照　逾18歲非BNO者可當作親屬

英國7月22日正式公布英國國民(海外)護照(BNO)的「5+1」升級方案詳情,即是持BNO港人自2021年1月起,可申請新簽證赴英居留最長5年,在5年後可以申請定居,繼而在定居滿1年後申請成為英國公民。 英國公布的文件內,還講述不少香港人關心的細節,包括提到申請人無需特別為新簽證而續期BNO,另外,對於在1997年後出生的非BNO持有人,也可以獲破例用「親屬」(dependant)身份跟隨持BNO的父或母一起申請赴英,英方會酌情批出簽證。 文件又提到,與BNO持有人赴英的子女可以入讀當地公立學校。

無需為新簽證續期BNO

英方公布的文件提到,申請人要證明自己的BNO持有人身份,但並非要求申請人要為此證明BNO護照仍然有效,或特別為此而續期或補領護照,成功的申請人也可以使用香港特區護照入境英國。文件稱,BNO港人應該保留有效或過期的BNO護照,作為申請之用,至於已遺失BNO者,則可以透過英國的護照部門核實身份。

文件提到新簽證的申請,可以在英國國內或國外作出,方式為網上申請(digital online application)。

逾18歲非BNO者可當作親屬

另一方面,英國過去其他簽證的「親屬」身份,向來僅指配偶及18歲以下子女,但這次英國的文件提到會「破例」,文件稱由於在香港的情況,有些個案是1997年後出生的子女,他們未能申請BNO,但英國不希望讓這些家人分離,故此英方會酌情向這些子女批出簽證。

英方表示,這種酌情情況限於在1997年7月1日以後出生、仍靠BNO持有人撫養(still dependent on the BNO citizen)的子女,他們可與持BNO的父或母一起以家庭單位(apply together as a family unit)申請。

子女可入讀公立學校

英方的文件又提到,與BNO持有人赴英的子女可以入讀當地公立學校(have access to public education)。

