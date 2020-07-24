【中美領事館風波】駐侯斯頓總領事蔡偉表明拒絕閉館

美國要求中國關閉駐侯斯頓總領事館，72小時期限7月24日屆滿。中國駐美國侯斯頓總領事蔡偉7月23日接受《政治報》網站（POLITICO）訪問時表示，將不會遵從美國國務院的要求，關閉總領事館。

蔡偉表示，中國正在抗議美國的命令，總領事館將一直開放，「直到另行通知為止」。他說：「今天我們如常工作，我們將拭目以待明天會發生什麼。」但他拒絕進一步說明。

蔡偉說，北京已經要求美國撤銷7月21日要求關閉中國駐侯斯頓總領事館的決定。中國認為，美國的決定違反有關外交關係的國際協議。

蔡偉說：「我們認為，美方的要求……不符合《維也納領事關係公約》的規定，也不符合國際慣例或外交準則，違反中美關係準則。」他說：「我們已經為最壞的情況做準備，但我們也發起強烈抗議……所以我們敦促美國放棄並撤銷那個錯誤的決定。」

蔡偉強調，他是中國政府駐侯斯頓的首席代表。但美國的中國問題專家說，蔡偉不太可能有權自己決定總領事館是否繼續工作。

美國約翰斯霍普金斯大學高級國際研究學院（Johns Hopkins School of Advanced International Studies）關注中國的政治經濟學和社會學教授孔誥烽表示：「如果領事館自己做出決定時不聽取北京方面的意見，我會感到非常驚訝。」

孔誥烽表示，領事館一定正在等待北京發出指示，中美也有可能暗地商討局勢。他說：「北京方面可能會在最後一刻給領事館下達指令。」