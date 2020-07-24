華為孟晚舟代表律師向加拿大法院申請中止執行美國引渡程序

英媒7月23日根據其所取得的文件顯示，華為副董事長兼首席財務官孟晚舟的律師向加拿大法院申請中止執行美國引渡程序。

她的代表律師提出請求的理由，部分是基於律師聲稱美國總統特朗普（Donald Trump）和其他政府高官企圖利用孟晚舟「作為貿易爭端討價還價的籌碼」。

加拿大應美國司法互助的要求，2018年12月1日在溫哥華國際機場拘捕她。

美國指控她在華為實際控制一間在伊朗營運公司，就這重關係誤導滙豐，導致滙豐可能因此違反美國對伊制裁規定，遭到罰款及懲處。

孟晚舟的律師團在加拿大及美國努力，想阻止她被引渡往美國受審。來自Sidley Austin and Jenner & Block、代表孟晚舟的律師向法庭要求，授權他們有限度討論「已發現資料」（discovery material）。

美國紐約東區聯邦地區法院法官唐納利（Ann Donnelly）則拒絕擴大可讓孟晚舟一方檢視的文件範圍。

美國的檢控官5月曾說，華為不應獲准與中國政府分享逾2.1萬頁的敏感證據，因為它們有可能被濫用。檢察官已將那些文件列為「敏感的已發現資料」（sensitive discovery material）。