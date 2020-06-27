博爾頓：特朗普不明白孟晚舟控罪嚴重性　曾稱其為「中國伊萬卡」

加拿大媒體6月26日報道，美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）在接受採訪時稱，美國刑事起訴華為副董事長孟晚舟並非出於政治動機。博爾頓認為總統特朗普（Donald Trump）不明白有關孟晚舟控罪的嚴重性，他又在新書爆料稱，特朗普曾經形容孟晚舟是「中國的伊萬卡（Ivanka Trump）」，伊萬卡為特朗普的長女。

博爾頓：樂意到加國法庭作證

博爾頓26日接受加拿大廣播公司（CBC）訪問時指，美方想拘捕孟晚舟的目的很明顯，他認為「這完全不是政治動機，而我會樂意為此在加拿大法庭宣誓作證。」

圖為2019年9月30日美國前國家安全顧問博爾頓在華盛頓戰略與國際研究中心發言。（AP）

特朗普建議將華為當作談判籌碼

他表示，這類刑事起訴不應該用作貿易談判的籌碼，「這是我的意見，我認為，這亦是其他總統顧問一律的意見。」但他續指，特朗普有傾向介入這些案件，以有效地提供個人恩惠予一些他希望改善關係的專權者。

報道稱，博爾頓在新書《The Room Where It Happened: A White House Memoir》（暫譯：事發之室——白宮回憶錄）表示，特朗普似乎不太明白有關孟晚舟控罪的嚴重性，這位總統曾建議將華為當作美國另一個貿易談判的籌碼。

特朗普稱孟晚舟為「中國伊萬卡」

據該書講述，在孟晚舟被捕約一周後，特朗普在一場白宮晚宴問博爾頓「你是否意識到你拘捕了中國的伊萬卡？」博爾頓指，他聞言後心想「啊，我從不知道伊萬卡是間諜。」

特朗普的聯想可能源於孟晚舟是華為創辦人任正非的女兒，亦是華為副董事長，而伊萬卡是身兼白宮高級顧問的美國「第一千金」。

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