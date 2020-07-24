【日本疫情】東京再增260宗個案　唯一淨土岩手縣繼續「零確診」

新冠肺炎（COVID-19）疫情在日本仍然持續，東京疫情最嚴重，在7月24日再増加260宗確診個案，累計增至10,680宗。目前日本47個都道府縣之中，已有46個都出現確診個案，唯一剩下本州地區的岩手縣繼續保持「零確診」，引來關注。

全國增726宗個案

據日本放送協會（NHK）統計，截至當地時間7月24日下午8時30分，日本境內新增733宗確診個案，累計增至28,984宗，死亡個案新增2宗，累計增至994宗。如果加上「鑽石公主號」郵輪的個案，日本確診個案及死亡個案分別累計達29,696宗及1,007宗。

為何岩手縣能保持「零確診」？

日本47個都道府縣之中，岩手縣一直保持「零確診」，引來當地廣泛關注。岩手縣知事達增拓也7月21日接受媒體訪問表示，相信背後原因很多，包括該縣面積大，比首都圈的1都3縣（即東京都、神奈川縣、埼玉縣和千葉縣）總和還大，且人口密度低，他又稱，縣民性格認真和謹慎，也有助抗疫。

岩手縣面積達1.5萬平方公里，在日本僅次於北海道，人口則只有約123萬。

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當地居民緊張 怕做「岩手一號」

達增拓也又說，岩手縣相比其他都道府縣，外國人往來也比較少，他認為「而且跟世界各國相比，日本整體確診人數還是算少，如果岩手縣位於歐洲或美國的話，我想就不可能零確診」。

近來有一名在東京都生活的男子，想回到岩手縣的老家探親，但反而遭其父親拒絕，叫他「千萬不要回來」，這名爸爸擔心一旦成為「岩手一號」（即岩手縣的首宗確診），「不是上個新聞就能了事」，反映當地民眾的緊張程度。