美國限制外國留學新生入境　僅網絡上課或不獲發簽證

美國入境和海關執法局7月24日向院校發出備忘錄，指出3月9日前未註冊的外國新生如果計劃於秋季學期全面接受網絡授課，將很有可能無法獲發簽證。規定主要影響因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情決定全面網絡授課學校的外國新生。

美聯社報道，新規定是澄清早前發出的指引，自3月9日起暫停執行有關國際學生網上教學的現有限制。3月的指引原意是為因應疫情而關閉校園的學校提供彈性，但大學指局方未表明指引是否適用於新生。

入境和海關執法局透過備忘錄澄清，3月的指引只適用於3月9日已經於美國學校註冊的學生。至於已經身處美國的國際學生，或已經取得簽證從海外返美的學生，則仍然可以全面透過網絡上課。

哈佛大學和南加州大學已經向新生表示，他們將不能從海外前往美國。哈佛大學指，目前正在要求國會將3月的指引延伸至適用於新生，但不預期秋季學期前有任何改變，新生可以從海外透過網絡上課，或延遲入讀。

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總統特朗普（Donald Trump）強烈要求學校秋季全面復課。當局曾指，國際學生的學校如果只有開設網上課程，將無法獲得簽證，身處境內的學生也必須離境。規定引起學界反對，哈佛大學和麻省理工學院提出訴訟。局方最終廢除規定。