美國約翰斯霍普金斯大學加入起訴行列　阻止華府遣返留學生

美國特朗普（Donald Trump）政府早前頒布新政策，不再簽發只使用遙距上課的外國人學生赴美簽證，而身處美國的留學生亦需離境。美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）決定加入提告行列，向聯邦政府提出起訴。

圖為7月8日哈佛大學校園內，哈佛早前宣布要向海關執法局（ICE）提出控訴，麻省理工學院亦加入行列。（Getty）

受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，美國多間學校新學年只能採用遙距授課。約翰斯・霍普金斯大學自感恩節假期後轉為全網上遙距授課，美國早前頒布的新政策將直接影響所有外國留學生。

哈佛大學（Harvard University）在7月8日發表聲明，批評新措施「殘忍」且「魯莽」，決定向入境和海關執法局（ICE）提出控訴，阻止ICE執行新規定，麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）亦加入行列。

約翰斯・霍普金斯大學約有5,000名國際學生，大學在10日發表聲明，批評新措施是「專橫獨斷」，無視過去曾頒布的各項指引。該校並稱只能向聯邦法院提出訴訟，以「阻止政府繼續推行非法和違憲的指示」。控告書指控特朗普政府的決定令校方陷兩難，在財政和個人方面帶來反效果。

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有分析指特朗普政府是要脅持留學生，迫使學校在秋季如常開課。史丹福大學亦已發出聲明，支持哈佛、麻省理工等學校的決定。史丹福大學學生會亦發表聲明讚賞校方加入其他大學行列，希望一起扭轉ICE新規定。