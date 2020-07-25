【中印衝突】兩國外交磋商邊境議題　同意對峙部隊盡早後撤

印度與中國7月24日透過外交渠道磋商拉達克（Ladakh）東部中印實際控制線對峙議題，雙方重申按照協議，盡快撤離雙邊部隊，為緊張局勢降溫。

中印邊境衝突：圖為6月18日印軍車隊在拉達克一條公路上行駛。（Reuters）

為解決中印部隊5月起在拉達克東部中印實際控制線（LAC）對峙迄今的僵局，印度與中國24日召開邊境事務磋商和協調工作機制第17次會議。

會議由印度外交部東亞司聯合秘書史耐恩（Naveen Srivastava）與中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮率領代表團進行會談。

聲明指出，中印雙方審視中印邊界局勢和西部中印實際控制線正在進行的部隊後撤進程。雙方一致認為，按照雙邊協議和協定，雙方部隊盡早從中印實際控制線完全撤離，並為中印邊境地區局勢降溫，全面恢復和平與安寧，這對整體雙邊關係順利發展非常重要。

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印度外交部表示，雙方都同意，必須落實印度國安顧問多瓦爾（Ajit Doval）與中國國務委員兼外交部長王毅7月5日在電話中達成的諒解與協議。

聲明說，雙方也同意，不久後會舉行另一次軍團指揮官會議，以制訂進一步的步驟，確保迅速完成邊境部隊撤退與為對峙局勢降溫。