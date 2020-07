【中美領事館風波】美國官員：中國駐侯斯頓總領館是商業間諜基地

美國7月21日要求中國關閉駐侯斯頓總領事館。白宮7月24日表示,美方的決定是為了保護美國知識產權及美國人的個人資料。美國《外交政策》期刊24日引述美國政府官員暗示,這個總領館就是中國的「商業間諜基地」。

《外交政策》24日發布題為Was China's Houston Consulate Trying to Steal the Coronavirus Vaccine?(《中國的侯斯頓領事館在嘗試偷取新冠肺炎疫苗?》)的文章稱,一名美國務院高級官員24日向記者說,根據其看法加上中國2019年爆發疫情後發生的事情,「中國已非常清楚自己意圖成為全球第一個推出疫苗的國家」,而侯斯頓在醫療方面的連繫亦令他明白為何中國選擇在此行動。

內文稱暫未知中國能通過侯斯頓總領館取得什麼商業機密。

發布在期刊的文章寫道,中國駐侯斯頓總領事館與全球最大的醫學綜合院區接近,附近也有一群研究型大學及重要基礎建設項目。美官亦稱總領館過去10年至少50次在「千人計劃」中協助招募美國人才。

文中引述美國官員稱,中國駐侯斯頓總領館的官員曾直接與研究員溝通,並指導他們該搜集何種資料。

文章稱中國駐侯斯頓總領館如其他領事設施一樣,長期以來被用作中國情報行動的基地,但一名美國高級情報官員稱:「來自侯斯頓地區的科學及科技情報收集者是『尤其進取以及尤其成功』」。

這從美國聯邦調查局(FBI)局長克里斯托弗雷(Christopher Wray)的說話可見一斑。他7月7日稱,關於中國被指偷取美國資訊的反間諜新增檔案,約每10小時新增一個。